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Старик упал в шахту с ядовитыми змеями и выжил
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"Он убивает родных и тратит миллиарды"
"Он убивает родных и тратит миллиарды"

Старик 40 часов ждал спасения на дне шахты и убил трех гремучих змей 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр: Fox 10
В американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту, кишащую змеями. Об этом сообщает CNN.
Джон Уодделл (John Waddell) планировал спуститься по шахтному стволу при помощи самодельного ворота, который он установил на поверхности накануне. В понедельник, 15 октября, мужчина начал спуск по тросу. Когда до дна оставалось не менее 15 метров, карабин сломался, и он полетел в низ.
При падении Уодделл получил множественные переломы обеих ног. У мужчины не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Надежды на то, что крики услышат на поверхности, почти не было, потому что ближайшая дорога располагалась на расстоянии пяти километров.
Дело осложнялось тем, что падение привлекло внимание змей, которые жили в шахте. За 40 часов, которые он провел на дне, ему пришлось убить трех гремучих змей, сообщает WSRZ.
Уодделла выручил сосед Терри Шрейдер (Terry Shrader), который знал о его планах и обещал приехать, если тот не вернется ко вторнику. В среду Шрейдер приехал к шахте.
«Когда я остановил пикап, стало слышно, как он орет: "Помогите! Помогите"», — рассказал он.
Шрейдер тут же позвонил в экстренные службы. Для удобства переговоров на дно шахты сбросили рацию, затем туда спустился спасатель. Чтобы поднять Уодделла на поверхность, понадобилось шесть часов. После этого его отвезли в больницу.
15 августа сообщалось, что в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею, которая заползла к ней во двор. Ее шкуру она сохранила в качестве сувенира.
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