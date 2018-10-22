Старик упал в шахту с ядовитыми змеями и выжил

Старик 40 часов ждал спасения на дне шахты и убил трех гремучих змей

В американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту, кишащую змеями. Об этом сообщает CNN.

Джон Уодделл (John Waddell) планировал спуститься по шахтному стволу при помощи самодельного ворота, который он установил на поверхности накануне. В понедельник, 15 октября, мужчина начал спуск по тросу. Когда до дна оставалось не менее 15 метров, карабин сломался, и он полетел в низ.

При падении Уодделл получил множественные переломы обеих ног. У мужчины не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Надежды на то, что крики услышат на поверхности, почти не было, потому что ближайшая дорога располагалась на расстоянии пяти километров.

Дело осложнялось тем, что падение привлекло внимание змей, которые жили в шахте. За 40 часов, которые он провел на дне, ему пришлось убить трех гремучих змей, сообщает WSRZ.

Уодделла выручил сосед Терри Шрейдер (Terry Shrader), который знал о его планах и обещал приехать, если тот не вернется ко вторнику. В среду Шрейдер приехал к шахте.

«Когда я остановил пикап, стало слышно, как он орет: "Помогите! Помогите"», — рассказал он.

Шрейдер тут же позвонил в экстренные службы. Для удобства переговоров на дно шахты сбросили рацию, затем туда спустился спасатель. Чтобы поднять Уодделла на поверхность, понадобилось шесть часов. После этого его отвезли в больницу.

15 августа сообщалось, что в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею, которая заползла к ней во двор. Ее шкуру она сохранила в качестве сувенира.