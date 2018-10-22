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Дачник две недели блуждал по тайге
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Под Красноярском дачник две недели блуждал по тайге 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Потерявшийся под Красноярском в начале октября 65-летний мужчина вышел к людям после двух недель скитаний по тайге, он питался подножным кормом, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Красноярскому краю.
В управлении отметили, что мужчина решил провести отпуск на даче и взял с собой собаку породы бультерьер. Второго-третьего октября он перестал выходить на связь, а 6 октября супруга обратилась за помощью в полицию. Мужчину искали волонтеры, полицейские и спасатели, водолазы. Использовались квадрокоптеры с тепловизором, квадроциклы. В некоторые дни на поиски выходило более ста человек, всего было прочесано 124 километра тайги.
"В Железногорске сотрудники полиции, спасатели и волонтеры 14 суток разыскивали без вести пропавшего жителя поселка Подгорный. Накануне стало известно о том, что 65-летний мужчина вместе со своей собакой вышел к деревне Малый Кускун Уярского района. Вчера родственники доставили его домой, в настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что мужчина потерялся и питался в лесу подножным кормом и тем, что было с собой. Сейчас мужчина находится дома с родными, он еще не опрошен сотрудниками полиции насчет подробностей своего исчезновения.
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