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Керченский стрелок закопал сейф на пустыре
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Керченский «стрелок» перед бойней спрятал сейф 

News.ru + ещё 38 2 часа назад
Владислав Росляков, устроивший теракт в политехническом колледже в Керчи, незадолго до трагедии спрятал сейф. Он закопал его на пустыре, который использовал в качестве полигона для отработки стрельбы.
Содержимое сейфа неизвестно.
Перед бойней в колледже Росляков пришел на полигон и сжег свои личные вещи, среди которых были тетради, фотографии, флэшки, сим-карту и библию.
Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину
Молодой человек испытывал на пустыре взрывные устройства — на месте были обнаружены предметы, похожие на СВУ, нож и оружейное масло, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что двадцати пострадавшим при трагедии в керченском политехническом колледже выплатили материальную компенсацию. Её размер составил 500 тыс. рублей.
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