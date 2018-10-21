Керченский стрелок закопал сейф на пустыре

Керченский «стрелок» перед бойней спрятал сейф

Владислав Росляков , устроивший теракт в политехническом колледже в Керчи , незадолго до трагедии спрятал сейф. Он закопал его на пустыре, который использовал в качестве полигона для отработки стрельбы.

Содержимое сейфа неизвестно.

Перед бойней в колледже Росляков пришел на полигон и сжег свои личные вещи, среди которых были тетради, фотографии, флэшки, сим-карту и библию.

Молодой человек испытывал на пустыре взрывные устройства — на месте были обнаружены предметы, похожие на СВУ, нож и оружейное масло, сообщает РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что двадцати пострадавшим при трагедии в керченском политехническом колледже выплатили материальную компенсацию. Её размер составил 500 тыс. рублей.