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В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
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В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
На Щелковском шоссе на востоке Москвы из окон машин свадебного кортежа стреляют в воздух, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру», — передает его слова ТАСС.
Номера автомобилей, из которых ведут стрельбу, принадлежат одной из стран СНГ.
В последние годы инциденты со стрельбой из свадебных кортежей получили большой общественный резонанс. В 2014 году Бутырский суд Москвы приговорил стрелявшего гостя свадьбы в Москве к шести месяцам колонии общего режима.
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