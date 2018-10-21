Горящий завод во Владикавказе сняли на видео

В Telegram-канале телеканала НТВ выложена съемка тушения горящего металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе. На нем видно как из-за кирпичных стен предприятия поднимается столб огня, который пока не удается потушить, над заводом распространяется густой черный дым. Ранее стало известно, что при пожаре обрушились кровля и часть стены цеха, сообщает РИА Новости.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, вначале его площадь составляла 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, в итоге составила 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.
В ликвидации пожара участвуют 146 человек и 42 единицы техники. Главный металлург предприятия Владимир Подунов опроверг сообщения о том, что пожар в электролитном цехе приведет к взрыву.
«Угрозы взрыва нет и не может быть, нет взрывоопасных емкостей, работающих под давлением. Взрывоопасные и пожароопасные смеси не использовались в цехе электролиза», — сказал он, передает ТАСС.
ОАО «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий российской цветной металлургии. Оно производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы.