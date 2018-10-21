Горящий завод во Владикавказе сняли на видео

Появилось видео горящего завода во Владикавказе

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, вначале его площадь составляла 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, в итоге составила 4,5 тысяч. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.

В ликвидации пожара участвуют 146 человек и 42 единицы техники. Главный металлург предприятия Владимир Подунов опроверг сообщения о том, что пожар в электролитном цехе приведет к взрыву.

«Угрозы взрыва нет и не может быть, нет взрывоопасных емкостей, работающих под давлением. Взрывоопасные и пожароопасные смеси не использовались в цехе электролиза», — сказал он, передает ТАСС.

ОАО «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий российской цветной металлургии. Оно производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы.