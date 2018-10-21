Стали известны подробности расстрела в Кузбассе

В Кузбассе мужчина застрелил из дробовика двух человек

В посёлке Пача в Яшкинском районе Кемеровской области произошло ЧП. Мужчина расстрелял из дробовика двух человек, после чего покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управлении Следственного комитета . Как выяснилось, мужчина 1950 года рождения таким образом расправился с двум сыновьями — родным и приемным — 1976 и 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт "a" (убийство двух и более лиц). На месте работает следственная группа. Сюда же выехало руководство регионального Следственного управления.

По предварительной информации, все погибшие имели судимость. Как сообщают СМИ, мужчина был на велосипеде.

По некоторым данным, причиной убийства стал давний бытовой конфликт. Все трое жили по разным адресам.