В Китае 22 шахтера оказались заблокированы в под землёй

На одной из угольных шахт в китайской восточной провинции Шаньдун произошёл горный удар. В результате последовавшего обвала 22 шахтера оказались заблокированы под землёй.

Согласно данным агентства «Синьхуа», инцидент произошёл на шахте компании «Лунюнь», расположенной в уезде Юньчэн округа Хэцзэ.

По официальным данным, в момент обвала под землёй находились 334 человека, 312 из которых успели самостоятельно покинуть опасную зону и подняться на поверхность.

Ведутся спасательные работы. Данных о жертвах и пострадавших нет.

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