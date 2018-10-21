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В Китае 22 шахтера оказались заблокированы в под землёй
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В Китае 22 шахтера оказались заблокированы в под землёй 

News.ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: Cao Yang/Xinhua/Global Look Press
На одной из угольных шахт в китайской восточной провинции Шаньдун произошёл горный удар. В результате последовавшего обвала 22 шахтера оказались заблокированы под землёй.
Согласно данным агентства «Синьхуа», инцидент произошёл на шахте компании «Лунюнь», расположенной в уезде Юньчэн округа Хэцзэ.
По официальным данным, в момент обвала под землёй находились 334 человека, 312 из которых успели самостоятельно покинуть опасную зону и подняться на поверхность.
Ведутся спасательные работы. Данных о жертвах и пострадавших нет.
Ранее News.ru писал о том, что камнепад повредил пути Кругобайкальской железной дороги. Движение туристических поездов было временно остановлено. При проведении восстановительных работ погиб один рабочий.
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