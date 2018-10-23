Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

Ведущие передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» в прямом эфире пообщались со студенткой политехнического колледжа Алиной Керовой. Позже выяснилось, что девушки нет в живых — ее имя и фамилия есть в списке погибших. Журналистка Ольга Скабеева призвала не делать «эмоциональных выводов», а также лично связаться с Керовой и теми, кто был ответственен за выход девушки в эфир. Пресс-служба телеканала заявила, что в ситуации уже разобрались.

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1», который был посвящен массовой бойне в Керчи , ведущие якобы вышли на связь с очевидцем трагедии, второкурсницей Алиной Керовой. Они попросили ее рассказать подробности произошедшего в колледже. Впоследствии выяснилось, что девушка с таким же именем и фамилией числится в списке погибших.

Одногруппница Керовой заявила «Дождю», что в колледже больше нет учащейся с такой фамилией. Сама ведущая «60 минут» Ольга Скабеева попросила не делать «эмоциональных, скоропалительных выводов». Она призвала напрямую связаться с девушкой, которую выводили в эфир, а также с теми, кто был причастен к прямому включению. В пресс-службе «России-1» сообщили, что разберутся в ситуации.

«Мы уже разобрались, но информация будет позже», — заявила пресс-секретарь телеканала ФАН.

Одна из матерей учащихся, Александра Лазарева, которая потеряла 19-летнего сына в результате стрельбы, встретила Гребенникову в морге. Тогда директор заявила ей, что тоже могла оказаться среди погибших. «А она и должна была быть», — отметила родственница.

Ранее СМИ, ссылаясь на очевидцев трагедии, сообщали, что, придя в колледж, 18-летний стрелок Владислав Росляков изначально направился именно в кабинет директора учреждения. Узнав, что Гребенниковой нет в здании, студент начал стрелять в других учащихся.

«Дети директора никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», — сообщила Александра Лазарева.

Между тем известно, что сама Гребенникова покинула здание колледжа за полчаса до трагедии. По ее словам, взрыв в колледже начался через 5-10 минут после ее отъезда. «Повылетали все стекла, взорвали холл. бросали какие-то взрывные пакеты, не знаю с чем, по второму этажу». Она отметила, что злоумышленник открывал кабинеты и убивал «всех, кто попадался».

23 октября стало известно, что студенты керчинского политеха вернулись на учебу. Занятия прошли в соседнем корпусе и в сокращенном режиме. Перед учебой с учащимися провели собрание. «Я готов к учебе. Сначала страшно было, сейчас уже пережил. Тем более все было в другом корпусе, а нас — студентов старших курсов — направят на практику», — заявил РИА «Новости» один из учащихся. Один из преподавателей колледжа, в свою очередь, отметил, что у педколлектива «смешанные чувства, но жить дальше надо».

В этот же день глава Крымской Республики Сергей Аксенов заявил, что администрация учебного учреждения во время трагедии действовала правильно. Он отметил, что не собирается наказывать директора колледжа. «Здоровья и сил сейчас, чтобы пережить эту трагедию. Никаких последствий не будет, конечно. Спасибо, что силы находит работать в такой сложной ситуации», — объяснил Аксенов.

Аксенов добавил, что часть пострадавших получит инвалидность. По его словам, в больницах сейчас остаются 47 человек. «К счастью, мы критическую точку прошли — больше никого потерять не должны», — сообщил глава Крыма, добавив, что шестеро пострадавших находятся в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Со ссылкой на медиков Аксенов заявил, что их состояние улучшается.

23 октября глава Минфина Республики Крым Ирина Кивико рассказала, что на счет для оказания материальной помощи пострадавшим в Керчи поступило более 10 млн рублей. По ее словам, было принято 12 тыс. 815 платежей, переводы приходили как от организаций, так и от рядовых россиян. Отметим, что счет был открыт 18 октября — его реквизиты есть на сайте крымского правительства.

Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Тогда четверокурсник Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем устроил стрельбу из охотничьего ружья. Согласно последним данным, погиб 21 человек — среди них 16 студентов и пять сотрудников политеха. Пострадали более 50 человек.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Об убийстве двух и более лиц общеопасным способом». Сам Росляков покончил жизнь самоубийством в библиотеке колледжа.

Спустя несколько дней после трагедии телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Росляков идет на поле, где он практиковался в активации самодельного взрывного устройства. В руках у него сейф, который молодой человек, предположительно, закопал. Содержимое сейфа пока что остается загадкой.

Также СМИ сообщали, что перед нападением Росляков сжег на пустыре личные вещи — фотографии, тетради, флешки и сим-карту. Среди сгоревших вещей также обнаружены оплавленный нож и детали ноутбука. Кроме того, на поле найдены обгоревшие страницы Библии — на одной из них был подчеркнут стих «Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его».

По данным представителя экстренных служб Крыма, правоохранители отрабатывают версию, согласно которой Росляков изготовил взрывное устройство на основе тротила, извлеченного из снарядов времен Великой отечественной войны. Собеседник агентства добавил, что в Керчи до сих пор остается много боеприпасов того времени — их периодически находят «черные копатели».

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, Росляков начал готовиться к массовой бойне еще в январе 2017 года. Собеседник агентства отметил, что студент действовал в одиночку. Перед бойней, в июле 2018 года, молодой человек прошел курс обучения по безопасному обращению с оружием — он утвержден министерством образования . «Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», — заявили в симферопольской центре подготовки, где Росляков и получил сертификат.

Разрешение на ношение оружия студент получил 8 сентября 2018 года. Перед этим он прошел все необходимые тесты, в том числе психологическую экспертизу. Также известно, что керченский стрелок за пять дней до трагедии законно купил ружье и 150 патронов к нему.

Предполагается, что деньги на покупку оружия студент взял у родственницы. 76-летняя Галина, бабушка Владислава Рослякова, заявила сайту kp.ru, что незадолго до трагедии внук пришел к ней, чтобы забрать детские снимки. После этого женщина заметила, что у нее исчезли 20 тыс. рублей, которые она отложила на похороны.