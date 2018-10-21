В Дамаске из-за ливня погибли мужчина и двое детей

Мощный ливень в Дамаске и его окрестностях, вызвавший затопление улиц, привел к гибели троих человек в двух деревнях к северо-западу от столицы.

Ливень, сопровождавшийся мощной грозой и ветром, обрушился на провинцию Дамаск вечером в субботу. По данным метеорологов, выпало 42 мм осадков. Движение по ряду улиц Дамаска было перекрыто, несколько туннелей затопило с застрявшими в них автомобилями. Последствия природной стихии продолжают убирать и в воскресенье.

Глава поселения Дейр Мукрин в районе долины реки Барада Мухаммад Ауда сообщил агентству SANA , что в результате ливня погибли четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.

"Внезапно хлынувшие потоки воды затопили зал торжеств и унесли детей, их никто не смог спасти", — рассказал чиновник.

В селении Кафр аз-Зейт стихия забрала жизнь 35-летнего мужчины. "Он погиб, пытаясь спасти других. Потоки воды унесли его", — сообщил агентству глава администрации поселка Мухаммад Ахмад.

Он добавил, что в результате ливня полностью разрушены три дома, сотни строений повреждены.