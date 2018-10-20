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Керченский стрелок готовился к нападению больше года
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Бабушка керченского стрелка сделала признание
Бабушка керченского стрелка сделала признание

Источник: керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Владислав Росляков, устроивший стрельбу в керченском колледже, действовал один и готовил нападение с января 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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«Парень, правда, был один, он готовился один. Больше непойманных стрелков нет… Он планировал это с января 2017 года», — заявил источник.
Ранее источник сообщил, что Росляков мог изготовить бомбу из снаряда времён войны.
Как заявляли в СК, ему посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, в больницах остаются 46 человек.
RT на русском: последние новости
Источник: стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времён войны При взрыве в колледже в Керчи погибли десять человек В Сыктывкаре экстренно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
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