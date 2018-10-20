В Мавзолей приехала скорая помощь

Скорая пришла на помощь посетителю Мавзолея

Готовтесь буржуи, Ленин проснулся! pic.twitter.com/Y8W77PPIzR— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) 19 октября 2018 г. Фотография, на которой медики входят в Мавзолей Ленина на Красной площади с чемоданчиком и носилками, быстро разошлась по Сети. Но они прибыли спасать не Ленина, как предположили многие остроумные комментаторы, а посетителя, которому стало плохо.

В дежурной части Мавзолея телеканалу «360» сообщили, что одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо. Кем он был — россиянином или иностранцем — затруднились ответить.