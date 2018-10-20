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В Мавзолей приехала скорая помощь
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Скорая пришла на помощь посетителю Мавзолея 

News.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Фотография, на которой медики входят в Мавзолей Ленина на Красной площади с чемоданчиком и носилками, быстро разошлась по Сети. Но они прибыли спасать не Ленина, как предположили многие остроумные комментаторы, а посетителя, которому стало плохо.
В дежурной части Мавзолея телеканалу «360» сообщили, что одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо. Кем он был — россиянином или иностранцем — затруднились ответить.
Ранее News.ru писал, что Совфед России пригрозил Польше политическими и экономическими санкциями за снос памятников советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом. С начала этого года в Польше было зафиксировано 33 случая вандализма в отношении советских памятников. Более того, за последние годы множество монументов демонтированы местными властями.
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