Ещё
Бабушку керченского стрелка увезли на допрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабушку керченского стрелка увезли на допрос 

РИА Новости + ещё 32 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бабушку Владислава Рослякова, который открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже, забрали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
На опрос 76-летнюю Галину Рослякову увезли из ее квартиры в субботу.
"Бабушку (увозим) на первый допрос", — сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила, что ранее были допрошены директор колледжа, преподаватели, свидетели, очевидцы и потерпевшие, "состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях".
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы побывали в Крыму и пожалели352
Россия приставила нож к горлу НАТО276
Бабушка керченского стрелка сделала признание29
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление316
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
04:30
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украина В мире
00:51
Откровенно: голые фото Алеси Кафельниковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение