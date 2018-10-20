Бабушку керченского стрелка увезли на допрос

На опрос 76-летнюю Галину Рослякову увезли из ее квартиры в субботу.

"Бабушку (увозим) на первый допрос", — сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила, что ранее были допрошены директор колледжа, преподаватели, свидетели, очевидцы и потерпевшие, "состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях".

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.