В цирке произошло ЧП с гимнасткой

Гимнастка сломала позвоночник в цирке Новокузнецка

Красноярская гимнастка получила тяжелые травмы при падении с высоты в цирке Новокузнецка . ЧП произошло на фестивале «Под сводом старого шара».

Девушка выступала с трюком на полотнах без страховки, но сорвалась с высоты 4−6 метров. Ее госпитализировали в больницу № 29 Новокузнецка.

«Состояние средней степени тяжести. Предварительный диагноз — перелом позвоночника. Травма без повреждения спинного мозга. Руками и ногами шевелит», — сообщил порталу «Новокузнецк.ру» источник в медицинских кругах.