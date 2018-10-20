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В цирке произошло ЧП с гимнасткой
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Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление

Гимнастка сломала позвоночник в цирке Новокузнецка 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Красноярская гимнастка получила тяжелые травмы при падении с высоты в цирке Новокузнецка. ЧП произошло на фестивале «Под сводом старого шара».
Девушка выступала с трюком на полотнах без страховки, но сорвалась с высоты 4−6 метров. Ее госпитализировали в больницу № 29 Новокузнецка.
«Состояние средней степени тяжести. Предварительный диагноз — перелом позвоночника. Травма без повреждения спинного мозга. Руками и ногами шевелит», — сообщил порталу «Новокузнецк.ру» источник в медицинских кругах.
Как писал News.ru, 7 августа воздушный гимнаст «Москвариума» Дмитрий Булгаков получил травму во время исполнения программы. Спортсмен сорвался с брусьев. Артиста доставили в НИИ имени Склифосовского. Хирурги диагностировали у него вывих левого коленного сустава.
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