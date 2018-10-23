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В Гатчине нашли тело пятой жертвы взрыва
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Под завалами завода в Гатчине обнаружено тело ещё одного погибшего 

RT на русском + ещё 60 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Под завалами пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, где 19 октября произошёл взрыв, обнаружено тело ещё одного погибшего.
«Мы можем подтвердить факт обнаружения еще одного тела», — приводит РИА Новости слова представителя регионального ГУ МЧС.
Таким образом число погибших достигло пяти человек.
19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв.
Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве. Он был отправлен под домашний арест.
Также был задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе.
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