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В Индии поезд наехал на толпу людей
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В Индии поезд наехал на толпу людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / meg and rahul
По меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения различной тяжести в результате столкновения поезда с толпой людей вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, сообщает газета Economic Times.
Согласно ее данным, местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры — который отмечается каждую осень. По сообщениям газеты, люди отмечали праздник, стоя на рельсах.
Отмечается, что пострадавшие к настоящему времени доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти.
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