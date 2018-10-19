В Индии поезд наехал на толпу людей

По меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения различной тяжести в результате столкновения поезда с толпой людей вблизи индийского города Амритсар , штат Пенджаб, сообщает газета Economic Times.

Согласно ее данным, местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры — который отмечается каждую осень. По сообщениям газеты, люди отмечали праздник, стоя на рельсах.

Отмечается, что пострадавшие к настоящему времени доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти.