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Главный инженер завода «Авангард» признал вину во взрыве
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Главный инженер завода «Авангард» в Ленобласти признал вину во взрыве 

ТК «Звезда» + ещё 41 9 часов назад
Фото: МЧС РФ
ЧП на предприятии произошло 19 октября, после того, как в один из производственных цехов были допущены рабочие, не имевшие официального трудоустройства.
Главный инженер пиротехнического завода «Авангард» в Ленинградской области, ранее задержанный по делу о взрыве на заводе, признал свою вину в произошедшем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отмечается, что обвиняемый сотрудничает со следствием.
«Мы выйдем с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в СК.
Напомним, в результате происшествия погибли четыре человека, еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября, четырехэтажное здание разрушено, пострадали близлежащие дома. После задержания главный инженер завода признался, что допустил к работе на предприятии лиц, которые не имели для выполнения работ соответствующих допусков.
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