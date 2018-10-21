Главный инженер завода «Авангард» признал вину во взрыве

Главный инженер завода «Авангард» в Ленобласти признал вину во взрыве

ЧП на предприятии произошло 19 октября, после того, как в один из производственных цехов были допущены рабочие, не имевшие официального трудоустройства.

Главный инженер пиротехнического завода «Авангард» в Ленинградской области , ранее задержанный по делу о взрыве на заводе, признал свою вину в произошедшем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отмечается, что обвиняемый сотрудничает со следствием.

«Мы выйдем с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в СК.

Напомним, в результате происшествия погибли четыре человека, еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября, четырехэтажное здание разрушено, пострадали близлежащие дома. После задержания главный инженер завода признался, что допустил к работе на предприятии лиц, которые не имели для выполнения работ соответствующих допусков.