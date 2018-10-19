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Решена судьба Давидыча
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Давидыч получил почти пять лет колонии 

Рамблер 1 час назад
Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя блога «Смотра.ру» Эрика "Давидыча" Китуашвили к 4 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима за мошенничество со страховками.
Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей.
По одному из эпизодов, хищению 1,196 миллиона рублей у страховой компании МСК в виде получения страховой выплаты за угон автомобиля BMW, суд Китуашвили оправдал.
Эрик Китуашвили был арестован в 2016 году и с тех пор находился в СИЗО. Согласно законодательству, день в следственном изоляторе приравнивается к полутора в колонии. Основатель «Смотры» может выйти на свободу через девять месяцев или раньше, если подаст на условно-досрочное освобождение.
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