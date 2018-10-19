Решена судьба Давидыча

Давидыч получил почти пять лет колонии

Китуашвили обвинялся в трех эпизодах мошенничества: по версии следствия, «Давидыч», его жена Анна Каганская и их сообщники инсценировали похищение трех дорогостоящих автомобилей, чтобы затем получить страховые выплаты. Общий ущерб оценивался в 10 млн рублей.

По одному из эпизодов, хищению 1,196 миллиона рублей у страховой компании МСК в виде получения страховой выплаты за угон автомобиля BMW, суд Китуашвили оправдал.

Эрик Китуашвили был арестован в 2016 году и с тех пор находился в СИЗО. Согласно законодательству, день в следственном изоляторе приравнивается к полутора в колонии. Основатель «Смотры» может выйти на свободу через девять месяцев или раньше, если подаст на условно-досрочное освобождение.