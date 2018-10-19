Русскоязычную «Мисс Калифорния» сбили насмерть

«Мисс Калифорния» сбили насмерть, когда она снимала туфли

По данным издания, поздним вечером 13 октября девушка гуляла с друзьями и остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. По словам ее друзей, зеленый сигнал светофора в тот момент еще не отключился.

Автомобиль, сбивший Лаврентьеву, превышал скорость, уверены ее друзья.

Водитель не остановился после ДТП. Сейчас правоохранители ищут эту машину с помощью данных с камер видеонаблюдения. Лаврентьеву доставили в больницу в критическом состоянии, через два дня она умерла.

У женщины остались двое детей четырех и шести лет. СМИ называют Лаврентьеву русскоязычной уроженкой Латвии. По данным Daily Mail, она работала логопедом.