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Отец рассказал о разбитой мечте керченского стрелка
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Отец рассказал о разбитой мечте керченского стрелка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Студент Владислав Росляков, устроивший бойню в керченском колледже, мечтал стать моряком, как и его дед, но не набрал проходной балл; об этом рассказал отец стрелка.
Молодому человеку не удалось поступить в учебное учреждение, связанное с мореплаванием, поэтому он выбрал политех, пояснил отец Рослякова на допросе, пишет телеграм-канал Mash.
Помимо отец рассказал и о собственном увлечении религией. «Дома у меня хранятся христианские религиозные книги, которые я написал собственноручно», — сказал Росляков-старший на допросе.
Ранее сообщалось, что мать Рослякова увлекалась запрещенным в России сектантским учением.
Также журналисты выяснили, что керченский стрелок перед нападением сжег напротив своего дома Библию.
17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже и взорвал там бомбу. В результате нападения жертвами стали 20 человек. После бойни стрелок покончил с собой.
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