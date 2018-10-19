СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи

Следственный комитет показал работу следователей на месте трагедии в керченском колледже.

Председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Керчь с рабочей поездкой и провел оперативное совещание в связи с массовым убийством, произошедшим в политехническом колледже 17 октября.

Отмечается, что следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, какой у Владислава Рослякова был круг общения, велась ли с ним педагогическая и психологическая работа.

Также в ведомстве планируют выяснить, насколько грамотно был организован досуг для студентов.

Последствия взрыва в Керченском политехническом колледже

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже. Трагедия унесла жизни 21 человека, пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.