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СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
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СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи 

РИА Новости 1 час назад
Следственный комитет показал работу следователей на месте трагедии в керченском колледже.
Председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Керчь с рабочей поездкой и провел оперативное совещание в связи с массовым убийством, произошедшим в политехническом колледже 17 октября.
Отмечается, что следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, какой у Владислава Рослякова был круг общения, велась ли с ним педагогическая и психологическая работа.
Также в ведомстве планируют выяснить, насколько грамотно был организован досуг для студентов.
Последствия взрыва в Керченском политехническом колледже
В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже. Трагедия унесла жизни 21 человека, пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
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