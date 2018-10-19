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Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину
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Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Следователи заинтересовались поездками Владислава Рослякова, устроившего нападение на колледж в Керчи, на Украину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на близкий к следствию источник.
По словам собеседника газеты, за последний год Росляков дважды бывал в Харькове на выходных. При этом ездил он не к родственникам, утверждает источник «Известий».
В Следственном комитете намерены выяснить, где студент научился стрелять и как ему удалось оформить разрешение на оружие за пару месяцев.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.
По версии следствия, после взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек (по данным ТАСС, включая нападавшего). В больницах остаются более 40 пострадавших.
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