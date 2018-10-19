Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину

По словам собеседника газеты, за последний год Росляков дважды бывал в Харькове на выходных. При этом ездил он не к родственникам, утверждает источник «Известий».

Следственном комитете намерены выяснить, где студент научился стрелять и как ему удалось оформить разрешение на оружие за пару месяцев.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.