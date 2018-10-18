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В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом
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В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом 

РИА Новости + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три этажа жилого 16-этажного дома горят в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня поздним вечером в Екатеринбурге произошел один из самых серьезных и страшных пожаров за последнее время. Я такого не припоминаю. ЧП произошло в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Таежная, 11. Здесь горят сразу несколько этажей жилого 16-этажного дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуированы около 100 человек.
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