В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом

Три этажа жилого 16-этажного дома горят в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня поздним вечером в Екатеринбурге произошел один из самых серьезных и страшных пожаров за последнее время. Я такого не припоминаю. ЧП произошло в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Таежная, 11. Здесь горят сразу несколько этажей жилого 16-этажного дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что эвакуированы около 100 человек.