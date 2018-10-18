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Нахлупин заявил, что не намерен скрываться
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Нахлупин заявил в суде, что не намерен скрываться 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымский чиновник Виталий Нахлупин, обвиняемый по делу о взятке, заявил, что не намерен скрываться, поскольку объявлен в розыск на Украине за госизмену.
Ранее СК просил суд арестовать Нахлупина по делу о взятке.
"У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.
Нахлупин подозревается в получении взятки, сообщил ранее зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. По словам вице-премьера, следственные действия в рамках данного дела проводились в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".
Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.
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