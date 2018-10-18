Ещё
Мать Рослякова увезли с сердечным приступом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать Рослякова увезли на скорой с сердечным приступом 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Мать Владислава Рослякова, которого обвиняют в стрельбе в керченском политехническом колледже, увезли на скорой. Самочувствие женщины резко ухудшилось во время проведения обыска в квартире, сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи подозревают у нее сердечный приступ. При этом женщина самостоятельно спустилась и достаточно быстро села в карету скорой помощи, в сопровождении сотрудников полиции.
По данным СМИ, мать Рослякова работает санитаркой в керченском онкоцентре. Женщина входила в секту «Свидетелей Иеговы», запрещенную в России.
Ранее News.ru сообщал, что Владислав Росляков будет похоронен отдельно от убитых — в секторе для безродных. Траурная церемония будет назначена не раньше, чем через две недели. До этого момента специалисты будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков. Кроме того, Владиславу проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которой предстоит выяснить, был ли Росляков вменяем
News.ru: последние новости
Керченского стрелка могли использовать Как предотвратить повторение керченской трагедии В Ейске упал учебный самолет
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Искал людей с Донбасса»: кем был керченский стрелок610
Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси»6
Квартиру Максаковой захватили в Киеве32
Киев решил сажать россиян за отпуск в Крыму5
Киев стягивает вооружение к границе с Донбассом4
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Другое
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество СНГ
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение