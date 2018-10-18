Мать Рослякова увезли с сердечным приступом

Мать Рослякова увезли на скорой с сердечным приступом

Мать Владислава Рослякова , которого обвиняют в стрельбе в керченском политехническом колледже, увезли на скорой. Самочувствие женщины резко ухудшилось во время проведения обыска в квартире, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи подозревают у нее сердечный приступ. При этом женщина самостоятельно спустилась и достаточно быстро села в карету скорой помощи, в сопровождении сотрудников полиции.

По данным СМИ, мать Рослякова работает санитаркой в керченском онкоцентре. Женщина входила в секту «Свидетелей Иеговы» , запрещенную в России.

Ранее News.ru сообщал, что Владислав Росляков будет похоронен отдельно от убитых — в секторе для безродных. Траурная церемония будет назначена не раньше, чем через две недели. До этого момента специалисты будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков. Кроме того, Владиславу проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которой предстоит выяснить, был ли Росляков вменяем