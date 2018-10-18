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На АЭС в Запорожье сработала аварийная защита
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На Запорожской АЭС сработала аварийная защита реактора 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска.
Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.
«На энергоблоке №4 Запорожской АЭС выполнялись операции по подключению к электрической сети, реакторная установка находилась в состоянии «работа на мощности». В 11:51, через сформированный сигнал «снижение уровня котловой воды» в парогенераторе № 1, произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние «горячая остановка», — указывается в заявлении.
Отмечается, что замечаний по работе технологической защиты не было. По данным ГИЯР, создана комиссия по расследованию причин нарушения работы энергоблока.
В инспекции также уточнили, что радиационная обстановка на АЭС не изменилась, физическая защита находится в штатном режиме.
Согласно данным ведомства, 11 октября ГИЯР продлила на десять лет, до 4 апреля 2028 года, срок эксплуатации четвёртого энергоблока Запорожской АЭС.
Ранее в этот же день на Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение третьего энергоблока.
В июне источник в компании «Энергоатом» сообщил RT, что в ближайшее время Украина может столкнуться со значительной нехваткой специалистов по обслуживанию АЭС. Эксперты отмечают, что кроме кадрового голода в отрасли существуют проблемы безопасности: Киев отказывается от российского ядерного топлива в пользу американских тепловыделяющих элементов, которые по конструкции не подходят для используемых в стране энергоблоков. К тому же у половины реакторов скоро заканчивается срок эксплуатации.
RT на русском: последние новости
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