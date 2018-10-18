На АЭС в Запорожье сработала аварийная защита

На Запорожской АЭС сработала аварийная защита реактора

На Украине четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска.

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.

«На энергоблоке №4 Запорожской АЭС выполнялись операции по подключению к электрической сети, реакторная установка находилась в состоянии «работа на мощности». В 11:51, через сформированный сигнал «снижение уровня котловой воды» в парогенераторе № 1, произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние «горячая остановка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что замечаний по работе технологической защиты не было. По данным ГИЯР, создана комиссия по расследованию причин нарушения работы энергоблока.

В инспекции также уточнили, что радиационная обстановка на АЭС не изменилась, физическая защита находится в штатном режиме.

Согласно данным ведомства, 11 октября ГИЯР продлила на десять лет, до 4 апреля 2028 года, срок эксплуатации четвёртого энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее в этот же день на Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение третьего энергоблока.