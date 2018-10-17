Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил

Проверявший Рослякова психиатр назвал его здоровым

Булаенко рассказал, что обратившихся за такой справкой отправляют на анализы и «необходимые исследования».

«Обращаем внимание на то, как человек говорит, каким голосом, не мямлит ли, не затягивает ли беседу. Смотрим даже на позу, в которой он сидит. Проверяем мышление», — отметил врач.

Если у медиков возникают сомнения, они начинают «копать глубже». Например, проверяют скорость счета, просят посетителя объяснить смысл поговорок «в доме покойного не говорят о веревке», «шило в мешке не утаишь» и других.

Булаенко уверен, что не пропустил бы больного человека. Что могло измениться в состоянии Рослякова, он не уточнил. По мнению врача, Рослякову мог помочь хороший психолог, но в колледже таких специалистов не было.

Психиатр рассказал, что у отца мальчика была тяжелая черепно–мозговая травма, он пил и бил членов семьи. Откуда у него эта информация, врач не сообщил.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.

По версии следствия, после взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек (по данным ТАСС , включая нападавшего). В больницах остаются более 40 пострадавших.

Информированный источник «Интерфакса» ранее заявлял, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.

СМИ писали, что восьмого сентября Росляков получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до убийства купил к нему 150 патронов.