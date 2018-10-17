Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил

Врач–психиатр Станислав Булаенко, выдавший Владиславу Рослякову справку для покупки оружия, заявил, что на момент осмотра студент был здоров. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Булаенко рассказал, что обратившихся за такой справкой отправляют на анализы и «необходимые исследования».
«Обращаем внимание на то, как человек говорит, каким голосом, не мямлит ли, не затягивает ли беседу. Смотрим даже на позу, в которой он сидит. Проверяем мышление», — отметил врач.
Если у медиков возникают сомнения, они начинают «копать глубже». Например, проверяют скорость счета, просят посетителя объяснить смысл поговорок «в доме покойного не говорят о веревке», «шило в мешке не утаишь» и других.
Булаенко уверен, что не пропустил бы больного человека. Что могло измениться в состоянии Рослякова, он не уточнил. По мнению врача, Рослякову мог помочь хороший психолог, но в колледже таких специалистов не было.
Психиатр рассказал, что у отца мальчика была тяжелая черепно–мозговая травма, он пил и бил членов семьи. Откуда у него эта информация, врач не сообщил.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.
По версии следствия, после взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек (по данным ТАСС, включая нападавшего). В больницах остаются более 40 пострадавших.
Информированный источник «Интерфакса» ранее заявлял, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.
СМИ писали, что восьмого сентября Росляков получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до убийства купил к нему 150 патронов.