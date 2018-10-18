В московском дворе нашли снаряд времен войны

В Москве во дворе нашли снаряд времён Великой Отечественной войны

На западе Москвы во дворе жилого дома обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует источник в экстренных службах.

«Снаряд найден во дворе дома 22, корпус 4 по улице Народного ополчения», — заявил источник.

По его словам, на место прибыли сотрудники МЧС . Также в ближайшее время ожидается прибытие полиции и сапёров.

Он добавил, что снаряд вывезут в безопасное место и уничтожат.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что на Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны.