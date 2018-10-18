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В московском дворе нашли снаряд времен войны
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В Москве во дворе нашли снаряд времён Великой Отечественной войны 

RT на русском + ещё 1 21 час назад
Фото: ТАСС
На западе Москвы во дворе жилого дома обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует источник в экстренных службах.
«Снаряд найден во дворе дома 22, корпус 4 по улице Народного ополчения», — заявил источник.
По его словам, на место прибыли сотрудники МЧС. Также в ближайшее время ожидается прибытие полиции и сапёров.
Он добавил, что снаряд вывезут в безопасное место и уничтожат.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что на Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
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