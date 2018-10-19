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«Керченский стрелок» устроил бойню в одиночку
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«Керченский стрелок» устроил бойню в одиночку 

News.ru + ещё 85 19 октября 2018
Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press
Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку. Он готовился к этому событию больше полутора лет.
«Парень был один, он готовился один. Он планировал это с января 2017 года», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее News.ru писал, что следователи забрали бабушку керченского стрелка на допрос. За 76-летней женщиной приехали домой и увезли в отделение. Ранее сотрудники СК пообщались с директором колледжа, преподавателями, очевидцами и с теми потерпевшими, состояние которых позволяет это делать.
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