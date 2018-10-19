«Керченский стрелок» устроил бойню в одиночку

Владислав Росляков , устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку. Он готовился к этому событию больше полутора лет.

«Парень был один, он готовился один. Он планировал это с января 2017 года», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее News.ru писал, что следователи забрали бабушку керченского стрелка на допрос. За 76-летней женщиной приехали домой и увезли в отделение. Ранее сотрудники СК пообщались с директором колледжа, преподавателями, очевидцами и с теми потерпевшими, состояние которых позволяет это делать.