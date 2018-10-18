Родителей керченского стрелка накажут за воспитание сына

Родителей студента Владислава Рослякова , устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия»

По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о соответствующем административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой.

Из статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях следует, что родители могут быть наказаны штрафом в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей.