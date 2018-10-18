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Родителей керченского стрелка накажут
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Родителей керченского стрелка накажут за воспитание сына 

Lenta.ru 1 час назад
Родителей студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия».
По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о соответствующем административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой.
Из статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях следует, что родители могут быть наказаны штрафом в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей.
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