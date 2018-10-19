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Стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времен ВОВ
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Под Петербургом прогремел мощный взрыв

Керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны 

РИА Новости + ещё 113 4 часа назад
Фото: Reuters
"Керченский стрелок" мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Крыма.
"Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Керчи на местах осталось большое количество боеприпасов времен ВОВ. Периодически "черные копатели" достают их из земли. Есть кустарные технологии извлечения взрывчатого вещества, тротила, из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, отметил собеседник агентства.
В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
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