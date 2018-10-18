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Число погибших в Керчи увеличилось
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Число погибших в Керчи увеличилось 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Число погибших в результате стрельбы в керченском колледже увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По словам собеседника агентства, 21-й жертвой стала девушка. В Центре медицины катастроф Крыма сообщили, что она скончалась в больнице.
При этом Telegram-канал Mash сообщает, что погиб раненый молодой человек, которого перевозили на вертолете в Симферополь.
Затем у Mash появилась информация, что погибла 17-летняя девушка, которую в крайне тяжелом состоянии перевозили в Москву.
Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявила, что среди погибших как минимум 11 несовершеннолетних. Все погибшие взрослые, по предварительным данным, работали в колледже. В больницах остаются более 40 человек.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний студент Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.
После взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. По версии следователей, позже нападавший покончил с собой.
Основной причиной смерти учащихся и преподавателей Скворцова назвала огнестрельные ранения. При взрыве многие пострадали и попали в больницы, в их внутренних органах находят шайбы и металлические шарики, которыми было начинено взрывное устройство.
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