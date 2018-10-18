«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»

Минувшая среда, 17 октября, надолго останется черной датой для жителей Крыма . В этот день 18-летний студент четвертого курса керченского техникума Владислав Росляков устроил кровавую бойню в учебном заведении. На большой перемене он подорвал в столовой самодельную бомбу, после чего стал расстреливать разбегающихся в панике людей из ружья 12-го калибра. 18 погибших и 74 раненных — таков итог расправы, мотивы которой до сих пор неизвестны. Подробности этого жестокого и бессмысленного преступления — в материале «Ленты.ру»

Черная среда

Первые сообщения о ЧП в Керчи стали приходить после полудня. Первоначально сообщалось, что в столовой Керченского технологического техникума (улица Войкова, дом №1) взорвался газ.

«Предварительные данные: 50 пострадавших, 10 погибших. Выехали 5 бригад (скорой помощи). В 13:00 вылетает вертолет. Туда же направлены еще 5 бригад скорой помощи из ближайших районов — Семисотка, Ленинский, Багерово, Щелкино», — прокомментировал инцидент директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Газовщики быстро отреагировали на происходящее: в пресс-службе «Крымгазсетей» заявили, что здание техникума, где произошел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. «Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — сообщили в пресс-службе, предположив, однако, что в колледже могли быть свои запасы газа в баллонах.

Примерно в это же время появились первые осторожные предположения о том, что в техникуме произошло нечто иное, не похожее на взрыв бытового газа. Одна из студенток техникума рассказала «Ленте.ру», что в учебном заведении прогремел не один, а несколько взрывов с интервалом в минуту: «Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы».

Час спустя Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме взорвалось неустановленное взрывное устройство. Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ , идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве. В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших.

Террористический след

Около 14:00 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в качестве причины взрыва рассматривают теракт. «Президент поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по выяснению причин и установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов», — заявил Песков.

По его словам, до главы государства уже донесена информация НАК о взрыве неизвестного взрывного устройства. На просьбу уточнить, рассматривается ли версия теракта, Песков отметил, что «она рассматривается».

Вскоре после официальных заявлений Кремля о произошедшем в техникуме рассказала его директор Ольга Гребенникова , которой в момент взрыва в здании не было.

«Ровно через пять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался… взорвали все… стекла повылетали… взорвали холл… бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — рассказала Гребенникова. По словам директора, то, что произошло в техникуме, — «настоящий теракт, как в Беслане».

Следственный комитет России (СКР) официально заявил, что рассматривает произошедшее в Керчи как террористический акт (статья 205 УК РФ): «По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки».

В то же время источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Взяли в кольцо

Когда стало ясно, что ЧП в техникуме Керчи — умышленное преступление, встал главный вопрос: кто за ним стоит?

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что в учебном заведении было приведено в действие самодельное взрывное устройство большой мощности: «По предварительным данным, оно было закамуфлировано под какой-либо безобидный предмет. Его мощность была не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами — мелкими гайками и винтами».

Ближе к 15:00 в СКР заявили, что число погибших в Керчи возросло до 13 человек. «На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Но и эти данные оказались не окончательными: позже глава Крыма, председатель республиканской антитеррористической комиссии Сергей Аксенов заявил, что при теракте в керченском техникуме погибли 18 человек. По словам Аксенова, более 40 человек получили ранения (по данным СКР на 17:30 пострадали 74 человека).

В это время к политехническому колледжу была стянута военная техника — грузовики и бронетранспортеры, а улицы неподалеку заполнили патрульные автоматчики. В пресс-службе Южного военного округа объяснили, что солдаты направлены в Керчь для оказания помощи в разборе завалов, образовавшихся в результате взрывов.

Через три часа после случившегося официальные лица сообщили о личности преступника. Им оказался 18-летний студент.

Одинокий убийца

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием. На видеозаписи зафиксировано, что он держал в руках ружье, — сообщили в СКР. — Им оказался студент четвертого курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство».

О суициде Рослякова также рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Потенциальный убийца покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — уточнил он. По словам Аксенова, молодой человек действовал в одиночку. Однако в НАК усомнились, что 18-летний подозреваемый был один; силовики начали поиски возможных организаторов и исполнителей взрыва в Керчи.

Одногруппники Рослякова рассказали «Ленте.ру», что у Владислава не было проблем с учебой и другими студентами. «Он учился исправно, можно сказать, был отличником. Последние два дня только не появлялся в колледже. Друзей у него особо не было, он общался со всеми понемногу», — сказал Ярослав Т. Другой одногруппник Рослякова — Артем Л. рассказал, что тот «был тихим, спокойным, ходил сам по себе». Видимых причин для массового убийства у него не было, и никто бы не подумал, что он мог решиться на подобные действия.

Керченская бойня

Когда картина происшествия сложилась окончательно, в СКР приняли решение переквалифицировать уголовное дело. Статью «Теракт» (205 УК РФ) изменили на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ближе к вечеру 17 октября следователи начали восстанавливать картину массового убийства в Керчи.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Затем Росляков поднялся на второй этаж, где застрелил завуча и одного из педагогов в их рабочих кабинетах. По показаниям очевидцев, для усиления паники нападавший также использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Эту информацию должны подтвердить эксперты. Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

После нападения на техникум следователи пришли с обыском в квартиру, где проживал Росляков, изъяли компьютеры и инструменты. «В настоящее время у следствия нет данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации», — отметил источник «Ленты.ру».

Между тем, как оказалось, погибший Росляков оставил в колледже еще одну бомбу. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский. Он не уточнил, где именно она была заложена, лишь сказал, что на месте работают взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство.

«Ребята были все в крови»

«Ленте.ру» удалось пообщаться с очевидцами страшных событий в керченском техникуме. Один из них — Иван К. — рассказал о гибели преподавателя.

— Я знаю, что во время теракта погибли не только студенты, — сообщил молодой человек. — Убили преподавателя Ларису Борисовну. Она была пожилая, более 60 лет, и вела механические профессии: производственное оборудование и введение в профессию. Она была очень доброй, доходчиво объясняла, могла поругать, указывала на ошибки. То, что случилось, — шок для всех. У нас в колледже всегда было спокойно, мы все общались друг с другом и даже со студентами училища, которое находилось напротив. Когда все случилось, люди помогали друг другу, выводили раненых. После взрыва повалил белый дым, все побежали на улицу, ребята были все в крови…

Анастасия М., студентка первого курса, — одна из пострадавших в керченской бойне. Вот ее рассказ — мы приводим его без купюр. Комментарии тут, что называется, излишни.

— Была большая перемена, мы с одногруппницей спускались в буфет, — вспоминает девушка. — Я зашла внутрь, а дальше — оранжевый свет, громкий звук, и меня отбросило волной. Потом я открыла глаза и увидела подругу, она кричала, везде валялись стекла. Это было словно сон, но я понимала, что не сплю, потому что все чувствовала. Все бежали на улицу, я тоже встала и побежала, хотя у меня вся нога была в крови и порезах. Как будто что-то схватило и вытолкнуло меня на улицу, наверное, инстинкт самосохранения.

Я села на бордюр и позвонила маме. Я была вся в слезах и сказала: «Забери меня отсюда». Мама не понимала, что происходит, я рассказала ей все, и она попросила папу приехать за мной и отвезти в больницу. Я полчаса разговаривала с ней, пока ждала папу, потому что мама просто хотела слышать мой голос и знать, что я жива. Я потеряла много крови и чувствовала слабость, мне хотелось прямо там упасть. Какая-то женщина подошла и предложила отвезти меня в больницу на своей машине, я согласилась, потому что машин скорой помощи на всех не хватало, и они увозили только тяжелых.

В больнице мне сказали, что у меня сильный ушиб колена и сильный порез, изрезаны руки, рана под грудью. Попал бы осколок побольше — меня бы просто не было. Моя подруга лежала рядом на кушетке, вся нога переломана, ей вправляли кости, и она кричала. Когда меня везли на снимок, я снова ее видела, но она уже просто лежала молча. Мы не разговаривали.

После нападения в колледже переполнены все больницы, нужна кровь. Завтра люди приедут и будут сдавать. Очень много пострадавших, ведь у нас 1200 учеников, и еще работники… Много тяжелых: я сама видела парня без ноги и девушку с проломленным черепом. После взрывов этот парень побежал на второй этаж. Мои одногруппницы были там и видели его, светловолосого парня с ружьем.

Говорят, он бегал и стрелял в людей, убил нашего завуча, совсем молодую 26-летнюю женщину. А еще говорят, что жертв могло быть больше, просто у него кончились патроны. Мне повезло, что я была внизу, на первом этаже, близко к двери. Я не получила серьезных травм. Только болит нога, и в голове ужасный гул. Уже несколько часов. Но это пройдет — главное, что я жива.