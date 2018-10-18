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Стал известен маршрут керченского стрелка
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Стал известен маршрут керченского стрелка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Маршрут студента, устроившего стрельбу в керченском политехническом колледже, восстановили по записям с камер видеонаблюдения.
Владислав Росляков перелез через забор, чтобы незаметно попасть на территорию колледжа. Он также проигнорировал главный вход и прошел в здание через запасную дверь, передает телеграм-канал Mash.
Студент поднялся на второй этаж и зашел в закрытый на ремонт туалет. Он переоделся, достал оружие, потом пошел по этажам.
Тогда в здании работали 52 камеры. Видеозаписи, которых очень много, сейчас просматривают специалисты.
После первых выстрелов вахтерша нажала тревожную кнопку, но это уже не могло помочь.
Ранее в четверг в ЧОП «Альфа» сообщали, что на вахте политехнического колледжа в Керчи в день нападения сидела пожилая женщина.
В оружейном магазине рассказали о покупке Владислава Рослякова, появилось видео с камер наблюдения.
В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.
В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.
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