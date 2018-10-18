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Опубликован список жертв трагедии в Керчи
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Власти Крыма опубликовали список погибших в результате взрыва в Керчи 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Власти Крыма обнародовали официальный список погибших в результате ЧП в Керченском политехническом колледже. Список опубликован на сайте правительства республики.
"Среди погибших студентов — 15 (включая нападавшего), из них несовершеннолетних — шесть, взрослых — пять человек", — говорится в сообщении.
Погибли 20 человек, однако в списке приводится 19 имен. Имя нападавшего, покончившего с собой, не указано.
Всего в списке значатся 14 студентов — десять мальчиков и четыре девочки, из них шесть — несовершеннолетние.
  • Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения.
  • Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения.
  • Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения.
  • Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения.
  • Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения.
  • Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения.
  • Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.
  • Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения.
  • Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения.
  • Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения.
  • Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения.
  • Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения.
  • Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения.
  • Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения.
  • Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения.
  • Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения.
  • Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения.
  • Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения.
  • Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
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