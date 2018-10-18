Опубликован список жертв трагедии в Керчи

Власти Крыма опубликовали список погибших в результате взрыва в Керчи

Власти Крыма обнародовали официальный список погибших в результате ЧП в Керченском политехническом колледже. Список опубликован на сайте правительства республики.

"Среди погибших студентов — 15 (включая нападавшего), из них несовершеннолетних — шесть, взрослых — пять человек", — говорится в сообщении.

Погибли 20 человек, однако в списке приводится 19 имен. Имя нападавшего, покончившего с собой, не указано.