Опубликован список жертв трагедии в Керчи

Власти Крыма обнародовали официальный список погибших в результате ЧП в Керченском политехническом колледже. Список опубликован на сайте правительства республики.
"Среди погибших студентов — 15 (включая нападавшего), из них несовершеннолетних — шесть, взрослых — пять человек", — говорится в сообщении.
Погибли 20 человек, однако в списке приводится 19 имен. Имя нападавшего, покончившего с собой, не указано.
Всего в списке значатся 14 студентов — десять мальчиков и четыре девочки, из них шесть — несовершеннолетние.
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения.
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения.
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения.
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения.
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения.
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения.
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения.
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения.
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения.
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения.
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения.
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения.
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения.
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения.
- Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения.
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения.
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения.
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.