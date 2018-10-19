В одной из областей Украины объявили траур по Крыму

В одной из областей Украины объявили траур по жертвам трагедии в Керчи

В Тернопольской области Украины объявили траур по погибшим в результате массового убийства в политехническом колледже в Керчи . Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что в знак скорби по погибшим в области будет приспущен украинский флаг, к нему добавят черную ленту. Также будут отменены все развлекательные мероприятия на территории Тернопольской области.

В сообщении назвали происшествия в Керчи "трагедией всего украинского народа".

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек пришли проститься с погибшими в Керчи.