В одной из областей Украины объявили траур по Крыму

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В одной из областей Украины объявили траур по жертвам трагедии в Керчи 

Газета.Ru + ещё 77 1 час назад
Фото: газета.ру
В Тернопольской области Украины объявили траур по погибшим в результате массового убийства в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
Отмечается, что в знак скорби по погибшим в области будет приспущен украинский флаг, к нему добавят черную ленту. Также будут отменены все развлекательные мероприятия на территории Тернопольской области.
В сообщении назвали происшествия в Керчи "трагедией всего украинского народа".
Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек пришли проститься с погибшими в Керчи.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.
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