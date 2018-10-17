Появилось видео с места трагедии в колледже Керчи

Появилось видеозапись с места трагедии в керченской школе

В сети появилось видео, снятое в здании керченского колледжа во время нападения.

На записи длительностью 44 секунды, сделанной на мобильный телефон, видно, как студенты пытались убежать или спрятаться от раздающихся рядом выстрелов.

Группа учащихся сначала бежит по коридору, одна из девочек предлагает спрятаться в классе, но потом раздаются выстрелы, дети бегут по лестнице, слышны крики раненых.

Выстрелы раздаются с паузами, по всей вероятности, в этот момент нападавший перезаряжал ружье.

В среду днем в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв. В результате нападения погибли 19 человек, 53 человека получили ранения. Подозреваемый в нападении, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой. В его вещах была обнаружена взрывчатка и патроны для ружья, на которое он недавно получил разрешение.