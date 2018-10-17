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Появилось видео с места трагедии в колледже Керчи
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Появилось видеозапись с места трагедии в керченской школе 

Рамблер 1 час назад
В сети появилось видео, снятое в здании керченского колледжа во время нападения.
На записи длительностью 44 секунды, сделанной на мобильный телефон, видно, как студенты пытались убежать или спрятаться от раздающихся рядом выстрелов.
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Группа учащихся сначала бежит по коридору, одна из девочек предлагает спрятаться в классе, но потом раздаются выстрелы, дети бегут по лестнице, слышны крики раненых.
Выстрелы раздаются с паузами, по всей вероятности, в этот момент нападавший перезаряжал ружье.
В среду днем в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв. В результате нападения погибли 19 человек, 53 человека получили ранения. Подозреваемый в нападении, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой. В его вещах была обнаружена взрывчатка и патроны для ружья, на которое он недавно получил разрешение.
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