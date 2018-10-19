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В Приморье сняли на видео «судно-призрак»
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Житель Приморья снял на видео «судно-призрак» 

News.ru + ещё 3 19 октября 2018
Фото: News.ru
В Японском море у берегов Находки обнаружено «судно-призрак». Безлюдную шлюпку, дрейфующую в заливе Восток, заметил один из местных жителей.
Очевидец вышел на своей лодке море и снял всё на мобильный телефон. На кадрах видно, как небольшое судно качается на волнах, при этом людей на борту, судя по всему, нет. Автор видео предполагает, что это корейская шлюпка и недоумевает от того, что рядом нет пограничников.
Ранее News.ru сообщал о том, что в Венесуэле троих россиян задержали на судне, перевозившем 147 кг кокаина.
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