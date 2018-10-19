В Приморье сняли на видео «судно-призрак»

Очевидец вышел на своей лодке море и снял всё на мобильный телефон. На кадрах видно, как небольшое судно качается на волнах, при этом людей на борту, судя по всему, нет. Автор видео предполагает, что это корейская шлюпка и недоумевает от того, что рядом нет пограничников.