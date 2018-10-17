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Нападение на керченский колледж попало на видео
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Нападение на керченский колледж попало на видео 

РИА Новости 29 минут назад
Появилось видео нападения на политехнический колледж в Керчи.
На кадрах видны поднимающиеся после взрыва клубы дыма, на фоне слышна стрельба.
Оглашен список пострадавших в Керчи
Жертвами произошедшей в среду трагедии стали 19 человек, около 40 пострадали. Большинство их них — подростки.
Позже выяснилось, что многие погибшие скончались от огнестрельных ранений. По словам очевидцев, в здании раздался взрыв, а затем выбежавших на улицу людей начали расстреливать.
Как сообщили в СК, нападавший — 18-летниий студент четвертого курса Владислав Росляков.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, преподаватели считали Рослякова обычным студентом: он не был агрессивным, получал стипендию и не имел проблем с законом. После атаки на колледж Росляков покончил с собой.
В Севастополе после трагедии объявили трехдневный траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент также пообещал тщательно расследовать все версии трагедии.
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