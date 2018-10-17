Нападение на керченский колледж попало на видео

Появилось видео нападения на политехнический колледж в Керчи.

На кадрах видны поднимающиеся после взрыва клубы дыма, на фоне слышна стрельба.

Жертвами произошедшей в среду трагедии стали 19 человек, около 40 пострадали. Большинство их них — подростки.

Позже выяснилось, что многие погибшие скончались от огнестрельных ранений. По словам очевидцев, в здании раздался взрыв, а затем выбежавших на улицу людей начали расстреливать.

Как сообщили в СК, нападавший — 18-летниий студент четвертого курса Владислав Росляков.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, преподаватели считали Рослякова обычным студентом: он не был агрессивным, получал стипендию и не имел проблем с законом. После атаки на колледж Росляков покончил с собой.

В Севастополе после трагедии объявили трехдневный траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент также пообещал тщательно расследовать все версии трагедии.