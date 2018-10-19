Назначены выплаты семьям пяти погибших при взрыве в Керчи

Семьи пяти погибших при взрыве в Керчи получат по 1 млн рублей

Семьи пятерых человек, которые погибли, находясь на работе в момент взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, получат по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.