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Назначены выплаты семьям пяти погибших при взрыве в Керчи
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Семьи пяти погибших при взрыве в Керчи получат по 1 млн рублей 

ТАСС + ещё 77 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семьи пятерых человек, которые погибли, находясь на работе в момент взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, получат по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
"Роструд установил, что среди погибших пять человек в момент происшествия находились при исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей. В соответствии с действующим законодательством семьям погибших будет назначена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей", — говорится в пресс-релизе.
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