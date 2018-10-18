«Жертвовали собой, чтобы спаслись другие»

Преподаватель рассказал, что некоторые пытались отвлечь стрелявшего на себя

Преподаватель Керченского политехнического колледжа Владислав Мирошников рассказал, что во время нападения, которое устроил один из студентов, некоторые пытались отвлечь нападавшего, чтобы дать другим возможность убежать.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Мои студенты мне рассказывали, что когда нападавший начал стрелять, некоторые начали жертвовать собой, отвлекать его, чтобы успели убежать и спастись другие. Они в панике уходили из колледжа. Никто не ожидал, что такое может случиться. Многие в панике побросали телефоны. Сотрудники прыгали со второго этажа с окна", — сказал Мирошников журналистам.

По его словам, в колледже довольно слабая система безопасности, и в здание "даже в окно залезть можно, так как они без решеток"