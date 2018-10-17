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Сестёр Хачатурян не захотели отправлять в СИЗО
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Двух сестер Хачатурян оставили на свободе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу родственников убитого дочерями Михаила Хачатуряна и оставил Крестину и Ангелину Хачатурян на свободе, сообщает РЕН ТВ.
Родственники убитого подали жалобу в Мосгорсуд на решение Басманного суда о мере пресечения сестрам Хачатурян в виде «запрета на определенные действия». Родственники требовали вернуть девушек в СИЗО.
Мосгорсуд не только отклонил апелляцию, но и смягчил им меру ограничения — Ангелина и Крестина теперь смогут общаться со всеми, кроме участников процесса, на бытовые темы. Обсуждать ход дела и общаться друг с другом они по-прежнему не имеют права.
Апелляция по делу младшей из сестер, Марии, будет рассмотрена позже.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По версии следствия, старшие сестры держали отца, пока младшая наносила ему удары ножом в область шеи. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.
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