Сестёр Хачатурян не захотели отправлять в СИЗО

Двух сестер Хачатурян оставили на свободе

Родственники убитого подали жалобу в Мосгорсуд на решение Басманного суда о мере пресечения сестрам Хачатурян в виде «запрета на определенные действия». Родственники требовали вернуть девушек в СИЗО

Мосгорсуд не только отклонил апелляцию, но и смягчил им меру ограничения — Ангелина и Крестина теперь смогут общаться со всеми, кроме участников процесса, на бытовые темы. Обсуждать ход дела и общаться друг с другом они по-прежнему не имеют права.

Апелляция по делу младшей из сестер, Марии, будет рассмотрена позже.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По версии следствия, старшие сестры держали отца, пока младшая наносила ему удары ножом в область шеи. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.