«Дети боятся каждого шороха»

В Керчи семья ошибочно названного убийцей подростка боится выходить из дома

Семья жителя Керчи Владислава Дивизы, которого соцсети и некоторые СМИ в первые часы после трагедии в Керченском политехническом колледже ошибочно назвали виновником произошедшего, из-за угроз живет в "кошмарном стрессе" и боится выходить на улицу, рассказала РИА Новости мать Владислава Наталья Дивиза.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жестокая шутка

Буквально в первые часы после трагедии в соцсетях начали распространять фотографию якобы виновника произошедшего, вскоре она появилась в ряде СМИ, в том числе и по телевизору. На фото — житель Керчи Владислав Дивиза, в соцсети "ВКонтакте" он зарегистрирован как Владислав Рейх

Мать подростка рассказала, что Владислав учится в морском училище на матроса-моториста. "Он прошел медкомиссию и поехал туда сдавать документы, он в этот момент (когда произошла трагедия — ред.) был там, в училище. А это совсем другой район города", — рассказала Дивиза.

По ее словам, сама она в это время была на работе, и были очень занята. "У меня телефон просто разрывался. Когда открыла (страницу во "ВКонтакте" — ред.), там столько всего было! Я не знала, что делать", — отметила собеседница.

Фотография ее сына как убийцы из колледжа была опубликована в соцсетях, в СМИ. Наталья с сыном побывали в полиции, где объяснили свою непричастность к произошедшему.

"Кто-то хорошо над нам подшутил. Может быть, это специально было задумано… Фейковая страница моего сына во "ВКонтакте" была создана еще 15 августа, с его фотографией именно. Может быть, думали, что другой исход событий будет, что они убегут, а это все скинут на него. Он во "ВКонтакте" подписан как Владислав Рейх, то есть первая буква фамилии тоже Р, как у Рослякова", — сказала Наталья, подчеркнув, что о самом Рослякове вся их семья "ни слухом, ни духом", и у ее сына другой круг общения.

"Распространял все это в соцсетях один человек. Скриншоты скинуты в полицию, может, найдут этого человека. Но полиция сказала, что это интернет, пока разберутся, может, и два и три месяца пройдет", — отметила она.

"Дети боятся каждого шороха"

Последние три дня семья, по словам собеседницы, живет в "кошмарном стрессе". Они получили множество угроз в соцсетях, причем тот факт, что "стрелок" покончил с собой в колледже сразу после убийства, не мешает многим людям продолжать винить ее сына.

"В принципе, информация (о том, что сын непричастен — ред.) пошла. Но люди разные — кто смотрел, кто не смотрел. Мне даже из Турции звонили знакомые, у них в местных газетах огромная фотография моего сына и подпись, что он убийца. До сих пор пишут гадости (в соцсетях — ред.)… И сыну пишут, и мне, и у меня еще ребенок 10 лет, под его фотографиями тоже пишут гадости", — прокомментировала Наталья.

"Дети боятся каждого шороха, сидят дома, на учебу не ходят. Нам полиция сказала, что выходить пока нельзя. Я два дня ничего не ем, только успокоительное. Вот такое у нас состояние", — добавила она.

По словам Натальи, пока семье не до того, чтобы думать об официальной защите своих чести и достоинства. Но она не исключает, что спустя какое-то время подаст в суд на ряд СМИ. "Думаю, мы так и сделаем", — сказала она.

Знакомые и друзья поддерживают семью. Преподаватель Владислава предложил предоставить ему и близким психолога. По словам Натальи, они готовы принять эту помощь.

Она рассказала, что трагедия в колледже коснулась и ее близких.