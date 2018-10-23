Защита вице-премьера Крыма обжаловала арест

Защита вице-премьера Крыма обжаловала его арест

18 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, а также бывшего первого заместителя председателя комитета по конкурентной политике Республики Крым Ярослава Сливку и бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта региона Валентина Дукорского до 16 декабря. Их отправили в СИЗО по делу о «систематическом получении взяток» от предпринимателей, которые, впрочем, пока следствие оценивает в 5 млн рублей.

Защитник Нахлупина Валерий Попов просил поместить его подзащитного под домашний арест в селе Дмитровское Красногорского района Подмосковья или под залог в размере 8 млн рублей.

Виталий Нахлупин был задержан 17 октября. В тот же день прошли обыски в Комитете конкурентной политики Республики Крым, Комитете дорожного хозяйства, Службе капитального строительства, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго». По данным РБК, Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. Его задержание могло быть связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров.