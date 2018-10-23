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Защита вице-премьера Крыма обжаловала арест
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Защита вице-премьера Крыма обжаловала его арест 

BFM.RU + ещё 124 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Защита вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, а также его двух предполагаемых сообщников обжаловала его арест. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. «В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Виталия Нахлупина, а также защитников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки», — сказала она. Защитники просят Мосгорсуд отменить решения нижестоящей инстанции.
18 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, а также бывшего первого заместителя председателя комитета по конкурентной политике Республики Крым Ярослава Сливку и бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта региона Валентина Дукорского до 16 декабря. Их отправили в СИЗО по делу о «систематическом получении взяток» от предпринимателей, которые, впрочем, пока следствие оценивает в 5 млн рублей.
Защитник Нахлупина Валерий Попов просил поместить его подзащитного под домашний арест в селе Дмитровское Красногорского района Подмосковья или под залог в размере 8 млн рублей.
Виталий Нахлупин был задержан 17 октября. В тот же день прошли обыски в Комитете конкурентной политики Республики Крым, Комитете дорожного хозяйства, Службе капитального строительства, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго». По данным РБК, Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. Его задержание могло быть связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров.
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