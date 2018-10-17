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СК признал взрыв в Керчи терактом
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«Убивали всех, кого могли найти»

Взрывы в Керчи признали терактом 

Lenta.ru 1 час назад
Следственный комитет России (СКР) рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья ст. 205 УК РФ), сообщается на официальном сайте ведомства.
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее сообщила, что председатель СКР поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы, передавал «Интерфакс».
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Керченском технологическом техникуме произошла серия взрывов.
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