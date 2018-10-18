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Скворцова уточнила состояние пострадавших в Керчи
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Трое пострадавших в Керчи находятся в тяжелой коме — Скворцова 

РИА Новости Крым + ещё 10 54 минуты назад
Десять человек из числа пострадавших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже находятся в реанимации. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.
Министр уточнила, что трое из них находятся в тяжелой коме. Пятерых раненых готовят к эвакуации.
Скворцова также добавила, что пострадавшие, которые находятся в состоянии средней тяжести, в основном имеют закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы, гематомы.
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