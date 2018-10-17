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Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве
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Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя Владимира Уварова, занимавшегося поставкой консервированных оливок. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, бизнесмена убили из-за 2 млн рублей.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК России 16 октября по подозрению в совершении указанного преступления на территории Московской области задержан 31-летний мужчина. В ходе допроса подозреваемый вину в совершении преступления признал и пояснил, что совершил убийство с целью завладения денежными средствами потерпевшего в сумме более 2 млн рублей", — сообщила Иванова.
В среду следствие ходатайствует о его аресте. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.
Тело мужчины 1971 года рождения с двумя огнестрельными ранениями было обнаружено 12 октября в квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевший — 46-летний предприниматель Владимир Уваров.
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