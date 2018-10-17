Очевидцы сообщили о стрельбе перед взрывом в Крыму

Очевидцы сообщили о стрельбе перед взрывом в крымском колледже

Перед взрывом в здании политехнического колледжа в Керчи были слышны выстрелы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По их словам, стреляли на первом этаже первого корпуса здания. Официального подтверждения этой информации нет.

Mash отмечает со ссылкой на экстренные службы, что в колледже пытались захватить заложников. Попытка захвата сопровождалась стрельбой, а затем прогремел взрыв.

По данным канала, преступник все еще может находиться в здании. Территорию колледжа осматривают сотрудники спецслужб.

Mash сообщает о появившейся ориентировке на подозреваемого. Ему 20-25 лет. У молодого человека, попавшего на камеры видеонаблюдения, были при себе оружие и взрывчатка.

О взрыве в одном из колледжей Керчи стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, жертвами взрыва стали как минимум десять человек, более 50 пострадали.

Первоначально возможной причиной происшествия называли взрыв газа. Однако представители местного предприятия «Крымгазсети» заявили, что здание не было газифицировано.

СМИ сообщали, что на территории колледжа перед взрывом был замечен посторонний человек: он якобы подкинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Очевидцы происшествия описывали некоего человека в беседах с полицейскими.