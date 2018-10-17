Появились первые версии взрыва в Крыму

Появились первые версии взрыва в Керчи

На территории политехнического колледжа в Керчи перед взрывом был замечен посторонний человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По одной из версий, этот неизвестный что-то подкинул в здание, после чего произошел взрыв. Также полицейские рассматривают вариант, согласно которому посторонний зашел в здание и оставил там взрывчатку.

Телеканал «360» сообщает со ссылкой на очевидцев, что злоумышленник подкинул бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа.

Первоначально возможной причиной происшествия в колледже называли взрыв газа. Однако в пресс-службе «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что здание не было газифицировано. Представители предприятия заявили, что не могут говорить о взрыве бытового газа, но допускают, что в колледже был газ в баллонах.

О взрыве газа в одном из колледжей Керчи стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, жертвами взрыва стали как минимум десять человек, более 50 пострадали. Студент колледжа подтвердил РЕН ТВ информацию о множестве пострадавших и заявил, что лично видел тела трех погибших.

СМИ писали, что взрыв прогремел в столовой, расположенной на первом этаже.