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Появились первые версии взрыва в Крыму
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Появились первые версии взрыва в Керчи 

Рамблер 1 час назад
На территории политехнического колледжа в Керчи перед взрывом был замечен посторонний человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По одной из версий, этот неизвестный что-то подкинул в здание, после чего произошел взрыв. Также полицейские рассматривают вариант, согласно которому посторонний зашел в здание и оставил там взрывчатку.
Телеканал «360» сообщает со ссылкой на очевидцев, что злоумышленник подкинул бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа.
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Первоначально возможной причиной происшествия в колледже называли взрыв газа. Однако в пресс-службе «Крымгазсети» агентству «КрымИнформ» сообщили, что здание не было газифицировано. Представители предприятия заявили, что не могут говорить о взрыве бытового газа, но допускают, что в колледже был газ в баллонах.
О взрыве газа в одном из колледжей Керчи стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, жертвами взрыва стали как минимум десять человек, более 50 пострадали. Студент колледжа подтвердил РЕН ТВ информацию о множестве пострадавших и заявил, что лично видел тела трех погибших.
СМИ писали, что взрыв прогремел в столовой, расположенной на первом этаже.
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