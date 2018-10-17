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Место мощного взрыва в Крыму попало на видео
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Место мощного взрыва в Крыму попало на видео 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
В сети появилось видео, на котором запечатлено место взрыва в Керчи. Об этом сообщает РЕН ТВ. На записи слышны сирены.
Взрыв произошел на территории ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» — в столовой. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
По информации ТАСС, на территории техникума взорвался газовый баллон.
«Предварительные данные: 50 человек пострадало, 10 человек погибло. Выехало 5 бригад. В 13.00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены 5 бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов — Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино», — уточнил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин, передает РИА Новости.
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