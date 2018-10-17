Место мощного взрыва в Крыму попало на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено место взрыва в Керчи . Об этом сообщает РЕН ТВ. На записи слышны сирены.

Взрыв произошел на территории ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» — в столовой. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

По информации ТАСС, на территории техникума взорвался газовый баллон.