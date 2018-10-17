Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей

Подарок папе на юбилей: Подробности зверского убийства семьи москвичей

Стражи порядка задержали в столице 22-летнего убийцу. Молодой человек зарезал в собственной квартире на улице Летчика Бабушкина своих родителей и бабушку.

Стали известны детали жуткого леденящего кровь преступления, совершенного в Москве ночью 17 октября. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В настоящее время на месте трагедии работают правоохранительные органы , передает телеканал "360". В Сети появилось видео оперативной работы полицейских в квартире, где произошла расправа над семьей.

На другом ролике, опубликованном в интернете, видно, как убитый отец лежит на залитым кровью полу на кухне. Есть и фото мертвой бабушки, орудия убийства, а также есть снимок самого преступника в наручниках на лестничной клетке.

По имеющейся информации, убитый глава семейства 17 октября должен был отметить свой 50-летний юбилей. Такой страшный "подарок" отцу готовил три дня любимый сын. Когда подозреваемого задерживали, он вышел из квартиры в одних трусах и носках.